El PP de A Coruña exige desbloquear la licencia de la residencia de mayores de Eirís

El portavoz del Grupo municipal Popular, Miguel Lorenzo, exigió al Gobierno de Inés Rey que desbloquee de inmediato la licencia de primera ocupación de la residencia de mayores de Eirís, al considerar que el retraso está impidiendo la entrada en servicio de un centro ya terminado y preparado para abrir.

"Está todo listo. Solo falta la licencia. Exigimos que la desbloquee. Es una pena que retrase la entrada en servicio de una de las mejores residencias de España y de Europa", afirmó.

Lorenzo recordó que la nueva residencia, financiada con 32 millones de euros por la Fundación Amancio Ortega e integrada en la red pública gallega de servicios sociales, es un ejemplo de colaboración público-privada y un modelo de cuidados de referencia en Galicia.

Sin embargo, señaló que "la Xunta de Galicia lo tiene todo listo, pero no puede abrir porque el Ayuntamiento está bloqueando la licencia de primera ocupación".

El portavoz popular subrayó que la tasa correspondiente a esta licencia fue abonada a finales de agosto, hace ya cinco meses, y que sin su concesión no se puede fijar una fecha para la llegada de los primeros residentes.

"El 12 de diciembre la Consellería de Política Social respondió al último requerimiento municipal y desde entonces no hay respuesta. Va más de un mes de silencio del Ayuntamiento", denunció.

Según Lorenzo, este retraso está privando a 150 personas dependientes de una plaza pública residencial, una situación que calificó de especialmente grave en un contexto de elevada demanda.

"Ya pasó algo parecido con el retraso de casi dos años en la firma del convenio para construir el Nuevo CHUAC", recordó.

En otro orden de asuntos, el portavoz del PP puso en valor el acuerdo alcanzado entre la Xunta de Galicia y la FEGAMP para actualizar la aportación económica al Servicio de Ayuda en el Hogar, que pasará a 16 euros por hora este año, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028.

"Es una muy buena noticia para la economía de los ayuntamientos y esperamos que en A Coruña permita atender a más dependientes", señaló, recordando que hay 1.200 personas ya valoradas en lista de espera municipal y más de 2.500 horas abonadas y pendientes de asignar.

Lorenzo también lamentó que "quien sigue sin cumplir es el Gobierno central, que no aporta el 50 % que le corresponde en dependencia", cifrando en más de 2.500 millones de euros la deuda con Galicia.