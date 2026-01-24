Una persona se atrinchera armada en A Coruña, cerca de la Ronda de Nelle

Efectivos de la Policia Nacional desplegados en la zona. Quincemil.

Una persona permanece atrincherada y armada a esta hora en A Coruña en un domicilio en la calle Villa de Cee, en el entorno de la Ronda de Nelle.

La Policía Nacional mantiene abierto un dispositivo a esta hora. Se han desplegado a las 14:50 miembros del GOES. Un mediador trata de que se entregue.

Fuentes policiales confirman que se han escuchado disparos y un negociador interviene en el operativo. Estas detonaciones fueron realizadas contra un edificio, según explican fuentes vecinales.

Se ha desplegado una ambulancia en la zona.

El origen del conflicto, según los primeros testimonios, es un conflicto vecinal.

