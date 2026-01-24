Culleredo (A Coruña) aclara la tramitación administrativa del mantenimiento fluvial en Augas Mansas

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación generada en torno al mantenimiento y limpieza del cauce fluvial que atraviesa la urbanización Augas Mansas, tras las críticas recibidas por parte de algunos grupos políticos.

Desde el Concello aseguran que todas las actuaciones se han realizado conforme a los procedimientos administrativos habituales y con total colaboración institucional.

Tras un cambio de criterio comunicado por Augas de Galicia, el Ayuntamiento inició de inmediato la nueva tramitación exigida, incluyendo el pago de la tasa corregida de 137,30 euros, abonada el pasado 3 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el gobierno local señala que más de mes y medio después del pago de la tasa no ha recibido respuesta, resolución ni autorización para ejecutar la actuación. Según el Concello, esto demuestra que el retraso no se debe a la falta de actuación municipal, sino a una situación estrictamente administrativa ajena al Ayuntamiento.

El Concello insiste en que no existe conflicto entre administraciones, sino un cambio de criterio administrativo por parte de Augas de Galicia, que ha obligado a iniciar un nuevo trámite por una vía diferente, aunque se trate de actuaciones de mantenimiento ordinario y conservación ambiental, como limpieza, desbroce y retirada de vegetación, sin movimiento de tierras ni alteración de la sección hidráulica.

Desde el gobierno local critican también la extensión y el tono de la respuesta administrativa recibida, que consideran desproporcionada para una actuación de mantenimiento básico, y recuerdan que siempre ha existido respeto institucional, lealtad administrativa y voluntad de colaboración.

Además, el Ayuntamiento anuncia que solicitará una reunión técnica e institucional con Augas de Galicia para aclarar la situación en Augas Mansas y en otros casos similares, como el del río Trabe, y que también trasladará el asunto a la Federación Galega de Municipios e Provincias, al considerar que se trata de una problemática estructural que afecta a numerosos municipios gallegos.

El gobierno municipal lamenta que la situación haya sido instrumentalizada políticamente por el Partido Popular de Culleredo, generando una polémica artificial donde no existía, y reitera su compromiso con una gestión pública ágil, razonable y justa para la ciudadanía.

El Concello concluye asegurando que procedió al pago de la tasa a principios de diciembre y que la falta de respuesta por parte de Augas de Galicia desmiente cualquier argumento sobre urgencia administrativa, reiterando que los retrasos se deben únicamente a procedimientos burocráticos externos.