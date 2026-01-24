A Coruña sigue bajo la influencia de la borrasca: no se escapa de la lluvia

Una calle de A Coruña antes de las lluvias. Quincemil.

El temporal sigue avanzando y A Coruña no es ajeno a ello. La previsión de Meteogalicia para la jornada de este sábado refleja unos porcentajes de precipitación superiores al 90% a lo largo de todo el día, con un pico en la tarde donde alcanza el 95%.

El cielo se podrá ver con nubes y claros, alternándose esta situación durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para finales de enero, con mínimas en 5 grados y máximas en 11, experimentando un ligero aumento con respecto a días pasados.

La calidad del aire se mantiene en un nivel favorable en general.