Cambre (A Coruña) avanza en los pagos pendientes a los clubes deportivos tras años de espera

El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, avanza en las gestiones para regularizar los pagos pendientes con los clubes deportivos del municipio, correspondientes al año 2022, con el objetivo de garantizar la estabilidad y el normal desarrollo de su actividad.

En los próximos días se procederá al abono de los convenios pendientes con los clubes de fútbol de Cambre, entre los que se encuentran Sporting Cambre, Once Caballeros, Brexo Lema y Bribes C.F, unos pagos que se encuentran ya en fase final para la realización de las transferencias.

El importe total destinado a la Asociación de Clubs de Fútbol de Cambre asciende a 31.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento hará efectivo el pago pendiente con el Club de Baloncesto de Cambre, por un importe de 9.000 euros, también correspondiente a 2022, destinados a la promoción y fomento de este deporte en el municipio.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, reiteró el compromiso del Gobierno local con el tejido asociativo y deportivo, recordando que ya en el mes de diciembre se cumplió con los pagos de los convenios de Sementeira, el Club Ciclista y las ANPAS.