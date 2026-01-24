Los bomberos de A Coruña, obligados a intervenir en la iglesia de Santo Tomás

La iglesia de Santo Tomás, en la calle Torre en A Coruña, ha requerido esta tarde la intervención del cuerpo de Bomberos de la ciudad tras desprenderse unos trozos de mortero de la zona del campanario.

En concreto, y hacia una altura cercana a un quinto piso, los profesionales tuvieron que retirar los fragmentos en mal estado. Su caída a la acera no provocó daños a ningún peatón ni vehículo en ese momento.

Acudieron un total de seis bomberos, con hasta dos vehículos. Antes de marchar, ejecutaron tareas de saneamiento de la fachada, en previsión de que pudiesen caer más cascotes hacia la vía pública.