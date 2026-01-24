Betanzos (A Coruña) exige soluciones a los problemas de personal de la Oficina de la Seguridad Social

El Concello de Betanzos ha exigido a la Subdelegación del Gobierno una solución urgente a los problemas que afectan a los servicios de atención a la ciudadanía de la Oficina de la Seguridad Social de la ciudad, que obligan a muchos vecinos de Betanzos y de la comarca a desplazarse a otras localidades como A Coruña, Melide o Ferrol para ser atendidos.

La alcaldesa, María Barral, explicó que ya trató la situación con la anterior subdelegada del Gobierno, quien se comprometió a buscar soluciones, y que también ha abordado el asunto con el nuevo subdelegado, Julio Abalde, con quien mantendrá una reunión en los próximos días para insistir en la necesidad de una solución definitiva.

"Cuando hablé con el nuevo subdelegado a los pocos días de su nombramiento le expliqué la situación de la oficina y los problemas que se producen. En unos días volveremos a vernos para tratar de nuevo el asunto", señaló Barral.

La primera edil indicó que, aunque tras la denuncia inicial se observó una mejora en el servicio, esta apenas duró unos días. Los problemas están vinculados principalmente a la falta de personal, derivada de bajas de larga duración y de trabajadores en régimen de teletrabajo, lo que impide ofrecer atención presencial de forma constante.

La alcaldesa reconoció los derechos de los trabajadores, pero subrayó que es imprescindible garantizar un servicio accesible para los vecinos.