A Coruña lanza un claro aviso ante la alerta: "Quien se salte las restricciones será multado"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, hizo este viernes un llamamiento firme a la ciudadanía ante la alerta roja por temporal marítimo, que se mantendrá hasta mañana, y advirtió de que el Ayuntamiento impondrá sanciones a quienes se salten las cintas perimetrales colocadas en las zonas restringidas por seguridad.

"Estamos en alerta roja y eso significa que no se puede acercar nadie a zonas costeras, ni al paseo marítimo, ni a las playas, ni a la Torre de Hércules ni a su entorno", subrayó la regidora, recordando que se prevén olas de hasta nueve metros y que la pleamar tendrá lugar esta tarde entre las 18:00 y las 20:00.

"No hay duna porque el mar se la ha llevado y, si el viento acompaña al estado del mar, el agua puede llegar incluso a zonas como Modesta Goicouría o la plaza de Pontevedra", advirtió.

En este sentido, Inés Rey pidió evitar circular por estas áreas y confirmó que los accesos a las playas ya están cortados, al igual que otros puntos sensibles. "La Coraza está totalmente precintada, no se puede ir allí", insistió, aclarando que estas medidas buscan prevenir riesgos graves para las personas.

Las incidencias hasta el momento

La alcaldesa explicó que, más allá de un apagón provocado por una tormenta eléctrica, no se han registrado incidencias de gravedad. "A las cinco de la mañana se cayeron todos los semáforos, pero ya están operativos desde primera hora, a falta de tres cruces, uno de ellos en Juana de Vega", detalló, señalando que todas las incidencias están siendo solventadas, aunque no descartó que puedan producirse más. “Pido que seamos cuidadosos”, añadió.

Rey avanzó también que, aunque todavía no ha llegado comunicación oficial, el Ayuntamiento da por hecho que se suspenderán los entrenamientos y la actividad deportiva al aire libre, en línea con la situación meteorológica y las recomendaciones de seguridad.

Advertencia clara: no se puede poner en riesgo la vida de nadie

Uno de los mensajes más contundentes de la alcaldesa se centró en el respeto a los precintos. "Cuando se ponen cintas es para no pasar. No es para saltarlas, ni por arriba ni por abajo", afirmó. "Entiendo que haya quien no tenga aprecio por su propia vida, pero sí se lo tenemos a la vida de los trabajadores de emergencia", añadió, apelando a la responsabilidad colectiva.

"No pongamos en riesgo la vida de quienes están trabajando para garantizar nuestra seguridad", reclamó Inés Rey, recordando que parques, playas y zonas costeras están precintadas. "No se puede ir a hacerse selfies ni a grabar vídeos", dijo con rotundidad. "Seamos prudentes y cautelosos. Son solo dos días".

La alcaldesa reconoció que el mar "tiene una vista muy atractiva cuando las olas son altas", pero insistió en que "no es el día para pasear por el paseo marítimo".

"Habrá vigilancia y quien se salte las restricciones será multado", advirtió, concluyendo que "lo que no puede ser es jugársela uno mismo y a los demás. Que nadie se salte las medidas puestas para la seguridad de todos".