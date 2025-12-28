A Coruña abre el último domingo de 2025 incrementando ligeramente las temperaturas mínimas

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña ha abierto el último domingo del año 2025 con muchas ganas de festejos y unas condiciones de tiempo que invitan a ello, toda vez que han aumentado ligeramente las temperaturas mínimas.

De acuerdo con la predicción de Meteogalicia, el mercurio marcará unas temperaturas de 7 grados en su horquilla más baja y de 14 grados en su nivel máximo.

No se esperan lluvias, con porcentajes de precipitación que no superan el 5% en ninguna de las etapas del día.

En cuanto a los cielos, el pronóstico marca un día de alternancia de períodos de nubes y claros con otros poco nublados o despejados.

Con respecto a la calidad del aire, mejorará a un grado bueno desde el grado favorable que registró desde hace semanas.