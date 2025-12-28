Ofrecido por:
La biblioteca pública González Garcés acogió un concierto solidario en A Coruña
El evento sirvió para recoger alimentos en beneficio del Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña. Fue organizado por la Asociación de Vecinos Elviña 2 Fases
Te puede interesar: Lola y Beatriz, vecinas de San Vicente de Elviña en A Coruña: "Quedamos pocos de los de siempre"
La Asociación de Vecinos Elviña 2 Fases ha organizado este viernes un concierto solidario en la biblioteca pública González Garcés, donde se han recogido alimentos en beneficio del Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña.
El evento ha contado con la actuación de la Agrupación Cultural Nós Brigantium, un coro en el que parte de los vecinos están integrados. Además, también ha actuado Gali, vecina del barrio.
La entidad agradece "a los vecinos y vecinas que utilizan su tiempo y más en estas fechas para unirse a la solidaridad" a la par que da las gracias a la Biblioteca González Garcés "por apoyarnos siempre y brindarnos su salón de actos".