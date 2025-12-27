El 'punto negro' de A Coruña que saca de quicio a los conductores de bus urbano

Aparcar mal se ha convertido en una costumbre en determinados lugares de A Coruña. Uno en concreto ha sacado de quicio a los conductores de autobuses urbanos de A Coruña, que han denunciado reiteradamente en los últimos días la creación de un tapón en la calle Honduras a través del perfil de Twitter del sindicato CSIF.

Debido a que los vehículos, por sus dimensiones, no pueden girar al quedar ocupada la zona necesaria para la maniobra por los coches que estacionan fuera de la zona prevista para ello.

Increíble pero cierto, el mismo punto otro día más, otro autobús atascado sin poder girar en Calle Honduras. @ConcelloCoruna @Policia_Coruna pic.twitter.com/FWaoFOzixK — CsifTranvíasCoruña (@CsifTranvias) December 27, 2025

El pasado jueves 25, día de Navidad, este hecho ocasionó un retraso de cerca de 50 minutos en una de las líneas de tarde. Hoy, de nuevo, reiteran esta queja.