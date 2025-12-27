El PP de A Coruña define en un vídeo a Inés Rey como 'doctora Jekyll y miss Hyde'

Las denuncias presentadas contra Inés Rey en el canal interno del PSOE por un presunto acoso laboral a Eva Acón, Esther Fontán y una tercera persona sin identificar van camino de convertir la relación entre el gobierno y la oposición municipal en un camino sin retorno.

El Partido Popular de A Coruña ha publicado en las últimas horas en sus redes sociales un vídeo de menos de un minuto de duración donde superpone fragmentos de una entrevista de la alcaldesa con los audios emitidos en el programa de Cuatro Todo es Mentira, y en los que presuntamente se sostiene esa denuncia contra ella y su número dos, José Manuel Lage Tuñas. Lo han titulado "doctora Jekyll y miss Hyde", en referencia a la pieza literaria.

En el podcast, Inés Rey dice que "tienes que tratar, o lo intento, empatizar, ponerme en el lugar del que tengo enfrente, al lado y trato de ejercer pero no con una tiranía o esto se hace porque a mí me da la gana y aquí mando yo. Intento tratar a la gente como a mí me gustaría que me trataran", mientras que en los audios se escuchan gritos hacia una de las denunciantes reclamándole poner el partido al servicio del gobierno para sacar más concejales en las elecciones del 2023.

También se ha incluido en el vídeo un clip de una intervención de Eva Acón, anterior secretaria general, ayer en el espacio que presenta Risto Mejide.