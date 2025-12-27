Lorenzana recorre el Belén de Playmobil de la Fundación Genesal Energy en Bergondo (A Coruña)

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este viernes el Belén de Playmobil de la Fundación Genesal Energy, una propuesta navideña ya consolidada en Bergondo y que desde el pasado año abre sus puertas a la vecindad durante las fiestas.

La instalación ocupa más de 30 metros cuadrados y recrea una aldea imaginaria llena de escenas y personajes sorprendentes, en la que conviven figuras históricas, referencias culturales y personajes de ficción.

Entre ellos, destacan María Pita, ET, Aladín, Timón o Pumba, integrados en un cuidado montaje que mezcla humor, creatividad y espíritu navideño.

El Belén se completa con un poblado navideño tematizado, especialmente pensado para despertar la curiosidad y la ilusión de los más pequeños, que encuentran en esta propuesta un recorrido lleno de detalles y guiños reconocibles.

Durante la visita, Lorenzana pudo conocer de primera mano esta iniciativa impulsada por la Fundación Genesal Energy, que refuerza la programación navideña en el municipio y se ha convertido en un atractivo cultural y familiar durante estas fechas.