Pasajeros facturan equipaje en el aeropuerto de Alvedro. Quincemil.

A Coruña

Un jabalí revoluciona el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, tras colarse en la pista

Varios vuelos tuvieron que ser desviados. Se recupera la actividad normal de forma paulatina

Un jabalí ha alterado la normalidad del último sábado del año 2025 en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Su presencia en la zona destinada a las pistas de aterrizaje ocasionó el desvío de los primeros vuelos de la mañana, debido al peligro para los usuarios.

Nueva sala VIP del aeropuerto de Alvedro (A Coruña).

Los primeros indicios apuntan a que el animal, de un tamaño considerable y que tuvo que ser abatido por operarios especializados ante el riesgo de no poder aplacarlo de otro modo, se coló a través de una rendija del vallado perimetral a lo largo de la noche.

Como consecuencia, el vuelo IB453 desde Madrid fue desviado a Santiago de Compostela, al igual que el U23733, que procedía de Milán. Todos ellos tenían previsto aterrizar en las primeras horas.

La incidencia afectó también a los vuelos que partían desde la terminal herculina, que sufrieron retrasos mientras sus usuarios esperaban, sin información, en los aviones a que se diese la orden de despegue.

Cerca del mediodía se recuperó la operativa habitual con el aterrizaje de los vuelos previstos. Además, se retomaron las salidas habituales.