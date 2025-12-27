Un jabalí revoluciona el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, tras colarse en la pista

Un jabalí ha alterado la normalidad del último sábado del año 2025 en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Su presencia en la zona destinada a las pistas de aterrizaje ocasionó el desvío de los primeros vuelos de la mañana, debido al peligro para los usuarios.

Los primeros indicios apuntan a que el animal, de un tamaño considerable y que tuvo que ser abatido por operarios especializados ante el riesgo de no poder aplacarlo de otro modo, se coló a través de una rendija del vallado perimetral a lo largo de la noche.

Como consecuencia, el vuelo IB453 desde Madrid fue desviado a Santiago de Compostela, al igual que el U23733, que procedía de Milán. Todos ellos tenían previsto aterrizar en las primeras horas.

La incidencia afectó también a los vuelos que partían desde la terminal herculina, que sufrieron retrasos mientras sus usuarios esperaban, sin información, en los aviones a que se diese la orden de despegue.

Cerca del mediodía se recuperó la operativa habitual con el aterrizaje de los vuelos previstos. Además, se retomaron las salidas habituales.