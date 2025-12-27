Un helicóptero de Salvamento Marítimo traslada hasta Alvedro, en A Coruña, a una pasajera de un crucero

Salvamento Marítimo ha enviado esta mañana el helicóptero Helimer 402 hasta la ruta del crucero Ventura tras el requerimiento del médico de la embarcación por la indisposición de una de las viajeras.

El suceso tuvo lugar a primera hora, momento en el que se requirió de su servicio. Tenía un ejercicio de maniobras programadas, que se abortaron.

Una vez llegado a la embarcación, el helicóptero trasladó a la pasajera hasta el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, donde le esperaba una ambulancia. Todo ello en una mañana donde el aeródromo tuvo que cerrar debido a la incursión de un jabalí, que fue abatido por profesionales para poder recuperar la operatividad.