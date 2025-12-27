Cementos Carral impulsa una nueva ampliación de sus instalaciones en Punta Langosteira, en A Coruña

Imagen de las instalaciones de Cementos Carral. Puerto de A Coruña.

Cementos Carral ha dado un nuevo paso en la expansión de su actividad en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, donde proyecta ampliar por tercera vez sus instalaciones.

El Boletín Oficial del Estado publicó este viernes el anuncio que abre el período de información pública del proyecto, con un plazo de veinte días hábiles para la presentación de alegaciones.

La compañía, pionera en la implantación empresarial en la dársena, mantiene presencia en el recinto desde 2012 y opera como concesionaria desde 2015.

En la actualidad dispone de 3.300 metros cuadrados en el muelle A-3, donde se localizan silos y equipamientos destinados a la descarga y expedición de cemento.

El nuevo proyecto contempla una ampliación de 1.850 metros cuadrados, que permitirá la instalación de dos nuevos silos y la preparación de la base para otros dos adicionales.

La inversión inicial superará los 1,5 millones de euros, aunque alcanzará los 3,5 millones cuando se complete el conjunto de las infraestructuras previstas. Además, la empresa ha solicitado extender el plazo de la concesión hasta los 50 años.

Cementos Carral desarrolla su operativa con descarga directa de los buques a silo, mediante sistemas de aspiración y expedición a camiones cisterna, siguiendo criterios de eficiencia y respeto medioambiental. Hasta la fecha, la firma ha gestionado 130 buques y cerca de 730.000 toneladas de cemento, destinadas tanto al autoconsumo como a la comercialización a terceros.

La ampliación se suma a otras iniciativas similares emprendidas por empresas concesionarias del puerto exterior, que refuerzan el crecimiento de Punta Langosteira, primera dársena de Galicia en volumen de tráfico, con una previsión de 8,5 millones de toneladas movidas al cierre de 2025.