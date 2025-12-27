Cambre (A Coruña) prepara un presupuesto para 2026 con más personal y servicios estables

El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, trabaja en un borrador de presupuesto para 2026 con el objetivo de superar las cifras de ejercicios anteriores y garantizar la contratación de personal y la regularización de servicios municipales.

El documento se encuentra en fase de diálogo con los grupos de la oposición, a los que ya se ha invitado a presentar propuestas.

Desde el Gobierno local se subraya que la prioridad es asegurar los gastos corrientes y de personal, claves para mantener la calidad de los servicios públicos.

En este sentido, se están manteniendo reuniones con todos los grupos municipales para alcanzar acuerdos alejados de colores políticos y centrados en el interés general de los vecinos.

El borrador contempla además avanzar en la regularización de contratos en situación precaria, sacando a licitación distintos servicios municipales. Ya se están actualizando y elaborando pliegos como los de limpieza de edificios municipales, mantenimiento de zonas verdes y actividades deportivas y culturales.

Otro de los ejes destacados será el refuerzo del capítulo de transferencias corrientes, que permitirá mantener becas de estudio, ayudas de emergencia social y subvenciones a entidades y clubes, muchas de ellas afectadas por años de impagos. El objetivo del Ayuntamiento es que a partir de 2026 las subvenciones vuelvan a tramitarse y abonarse con normalidad.

En materia de personal, el presupuesto prevé un incremento del gasto, reservando partidas para posibles cambios en la Relación de Puestos de Trabajo, la creación de una nueva mesa técnica y la incorporación de nuevo personal que refuerce los departamentos municipales. También se trabaja en una propuesta de movilidad para la Policía Local, que permita la llegada de nuevos agentes.

Las inversiones también ganarán peso en las cuentas de 2026, con el fin de poner al día instalaciones e infraestructuras municipales, deterioradas tras años de abandono, y con la previsión de un nuevo contrato de mantenimiento.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, confía en que los grupos de la corporación "no obstaculicen la aprobación de un documento crucial para seguir avanzando y estabilizar la situación del Ayuntamiento, tras años de abandono y mala gestión".