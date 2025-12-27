La caída de un árbol ocasiona el cierre del paseo fluvial de Rego de San Pedro, en Oleiros (A Coruña)

El paseo fluvial de Rego de San Pedro, en el ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, permanecerá cerrado los próximos días, según han informado fuentes municipales.

La causa es la caída de un árbol sobre la pasarela, que ha dañado la parte central de la misma, impidiendo el correcto flujo de peatones sobre la misma.

Por ello, los operarios municipales procederán a repararla en los próximos días.

Esta incidencia se suma a la sucedida en el día de ayer, cuando la tubería general de abastecimiento de agua reventó a causa de la recuperación del flujo de agua tras la reparación de una avería en Culleredo, que dejó sin agua a la zona de Palavea y Fonteculler en el día de Navidad.