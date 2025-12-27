Betanzos (A Coruña) renueva Saavedra Meneses con nuevo mobiliario urbano y más zonas verdes

El Ayuntamiento de Betanzos, en A Coruña, ha llevado a cabo una intervención de mejora en la calle Saavedra Meneses, centrada en reforzar el mobiliario urbano y aumentar la presencia de vegetación, con el objetivo de hacer este espacio más cómodo y atractivo para la ciudadanía.

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevos bancos, papeleras y jardineras, así como la adecuación de los alcorques existentes y la plantación de nuevas especies arbóreas en varios tramos de la vía.

Estas actuaciones permiten mejorar la imagen urbana y favorecer espacios más amables y sostenibles.

La alcaldesa, María Barral, señaló que esta intervención es solo una primera fase y que en los próximos meses se desarrollarán nuevas obras de humanización en toda la calle, con el fin de seguir avanzando en la mejora integral del entorno urbano.

Dentro de este mismo programa municipal, el Ayuntamiento actuó también en otros espacios públicos del municipio, como la plaza de Uxío Novoneyra, donde se colocó mobiliario urbano, se limpiaron los pavimentos y se pintaron los muros perimetrales.

Asimismo, se realizaron mejoras en la plaza del Emigrante, con trabajos de rehabilitación e impermeabilización, la creación de un área de juegos infantiles y actuaciones en la plaza de Doña Águeda.