La rotura de la tubería de Emalcsa en Culleredo afecta de rebote a Oleiros (A Coruña)

Las consecuencias de la incidencia en una tubería de Emalcsa a la altura del parking del centro comercial de Alcampo en Culleredo (A Coruña), donde se generó una inundación y que afectó al suministro de diferentes zonas de A Coruña y Culleredo en el día de Navidad, han terminado alcanzando al ayuntamiento de Oleiros.

Al restablecerse el caudal de madrugada, tras un largo día de trabajo, esta acción generó un golpe de ariete provocando la rotura de la tubería general en el Puente del Pasaje, según han explicado fuentes municipales.

Como consecuencia, varias zonas de Perillo y Liáns se vieron afectadas por la falta de suministro desde la pasada noche.

A primera hora de la mañana se iniciaron las obras de reparación, y gracias a la infraestructura de tuberías del municipio se activaron los bypass existentes, logrando así suministrar agua a la mayoría de los domicilios de forma inversa al sistema habitual.

Sin embargo, las zonas más altas como Coruxo de Arriba, Pazos y rúa dos Niños continuaban sin suministro temporalmente.

Desde la empresa municipal AquaOleiros estiman que el servicio quedará totalmente restablecido a lo largo de la mañana, garantizando la normalidad en el abastecimiento de agua en todo el municipio.