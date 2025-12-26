El PP de A Coruña denuncia el deterioro del centro cívico de O Birloque un año después de su reforma

El PP de A Coruña ha denunciado "el pésimo estado del centro cívico de O Birloque apenas un año después de una reforma que alcanzó el millón de euros" en un comunicado de prensa, una actuación que, además, a su juicio se prolongó muy por encima de los plazos previstos.

El portavoz de la formación en A Coruña, Miguel Lorenzo, visitó el barrio acompañado por la concejala Susana Catalán y por representantes de la asociación vecinal de la zona.

Durante el recorrido, Lorenzo pudo comprobar no solo el deterioro del centro cívico, sino también la falta de mantenimiento generalizada y la ausencia de inversiones municipales en el barrio, según señaló el propio grupo popular.

En lo que respecta al edificio, el PP subraya que resulta especialmente llamativo el mal estado de suelos y techos en la entrada y en varias salas interiores, deficiencias que atribuyen a la falta de control del Gobierno municipal durante la ejecución de las obras, una situación que, aseguran, ha sido denunciada en numerosas ocasiones.

Imagenes del estado del edificio. PP Coruña.

Desde el Grupo Popular recuerdan que las obras fueron adjudicadas en 2022 por 785.150 euros, pero los retrasos provocaron la pérdida de 335.400 euros de fondos europeos, que tuvieron que ser asumidos con recursos propios del Ayuntamiento.

A ello se sumó un sobrecoste de 144.309 euros, elevando el aumento de costes total hasta los 480.000 euros.

Además, el plazo inicial de ejecución, fijado en seis meses, acabó ampliándose de forma sucesiva hasta alcanzar los 18 meses, triplicando así el tiempo previsto para una reforma que, según el PP, presenta ya un notable deterioro.