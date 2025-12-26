En Navidad, en A Coruña se cierra más tarde: los locales de hostelería tienen dos horas más de apertura

El período de navidades es uno de los que cuenta con la extensión del horario de apertura que viene reflejado en la licencia de los diferentes locales de hostelería de A Coruña.

Así, entre los días 19 de diciembre y el 6 de enero, ambos incluidos, estos establecimientos pueden abrir hasta dos horas más tarde, según han explicado fuentes municipales.

Esto permite reajustar los servicios para las tradicionales celebraciones navideñas. Tras las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad, en el horizonte del calendario se sitúan ya dos de las celebraciones más esperadas del año: la Nochevieja, con la transición del 2025 al 2026, y el día de Año Nuevo.

Especialmente en esa noche del 31 de diciembre al 1 de enero es cuando más se nota esa ampliación del horario, al permitir extender la celebración del año para los más jóvenes y los que no lo son tanto, que esperan como agua de mayo una de las noches más especiales y para las que se organizan eventos específicos, con precios diferentes y servicios específicos. Una noche que suele terminar con un chocolate con churros para recibir, el nuevo año, por todo lo alto.