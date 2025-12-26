Dos jóvenes resultan heridos leves en un accidente de tráfico en A Coruña

Dos jóvenes han resultado heridos esta tarde en A Coruña, tras un accidente que tuvo lugar en la carretera que lleva al puerto de O Portiño.

El siniestro se produjo sobre las 21:00 horas, cuando la persona que conducía sufrió una salida de vía chocando contra la glorieta.

Debido al accidente, dos de los tres ocupantes del vehículo resultaron heridos. Aunque no presentaban heridas de gravedad, se les trasladó al CHUAC por precaución