Herida una mujer en un accidente en O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

Una mujer ha resultado herida en un accidente que ha provocado colas a última hora de ayer en la zona de O Burgo, en el término municipal de Culleredo, en A Coruña, en la autopista AP-9 a la altura del kilómetro 7.

El 112 Galicia recibió aviso de lo sucedido superadas las ocho de la tarde. Una persona quedó atrapada en su vehículo tras un choque, siendo necesaria la intervención de Bomberos de Arteixo y de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.

Mientras se formaban colas con dirección A Coruña a consecuencia del accidente, se produjo un segundo choque por alcance.