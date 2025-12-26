Imagen del crucero Aidamar en A Coruña.

Imagen del crucero Aidamar en A Coruña. Puerto de A Coruña.

A Coruña

A Coruña acoge al último crucero del año: el Aidamar disfrutó de la Navidad coruñesa

3.000 cruceristas aprovecharon la escala para celebrar estas fechas tan señaladas. Estará atracado hasta esta tarde

El crucero alemán Aidamar ha sido el último en atracar en el Puerto de A Coruña este año 2025, donde se han batido todos los récords de llegadas. En concreto, lo ha hecho en el Muelle de Trasatlánticos.

Cerca de 3.000 personas que viajan a bordo aprovecharon la escala para disfrutar de las fiestas de Navidad en la ciudad herculina, dado que ha adelantado su llegada debido a la previsión de temporal, llegando ayer a las 12:30 procedente de Cherbourg.

El buque permanece atracado hasta esta tarde a las 18:30, siguiendo la ruta prevista con la siguiente parada en Portugal.

Casi 200 cruceros han hecho escala en el puerto herculino a lo largo del año, reportando un beneficio económico para la ciudad de forma directa como indirecta. Para 2026, la previsión todavía es más positiva, posicionándose A Coruña como una de las ciudades que más crece en el apartado turístico.