A Coruña acoge al último crucero del año: el Aidamar disfrutó de la Navidad coruñesa

El crucero alemán Aidamar ha sido el último en atracar en el Puerto de A Coruña este año 2025, donde se han batido todos los récords de llegadas. En concreto, lo ha hecho en el Muelle de Trasatlánticos.

Cerca de 3.000 personas que viajan a bordo aprovecharon la escala para disfrutar de las fiestas de Navidad en la ciudad herculina, dado que ha adelantado su llegada debido a la previsión de temporal, llegando ayer a las 12:30 procedente de Cherbourg.

El buque permanece atracado hasta esta tarde a las 18:30, siguiendo la ruta prevista con la siguiente parada en Portugal.

Casi 200 cruceros han hecho escala en el puerto herculino a lo largo del año, reportando un beneficio económico para la ciudad de forma directa como indirecta. Para 2026, la previsión todavía es más positiva, posicionándose A Coruña como una de las ciudades que más crece en el apartado turístico.