Cambre (A Coruña) propondrá en el próximo pleno las obras de la pista deportiva de O Temple

El gobierno local de Cambre propondrá en el próximo pleno, que tendrá lugar el martes 30, la aprobación de obras en el municipio por valor de 446.970,85 euros financiadas con el POS de la Deputación.

Entre ellas están el arreglo de la pista deportiva del paseo de O Temple, con un importe de 123.536,32 euros, incluyendo la renovación de la valla o la pavimentación de la pista, además de la renovación del firme y mejoras en la iluminación, drenaje y reposición de elementos.

Otra actuación contemplada es la mejora de la accesibilidad en Lendoiro y A Barcala por 243.018,19 euros. Contempla trabajos de movimientos de tierras, drenaje, pavimentación, canalización de la red de comunicaciones, retranque de línea eléctrica, alumbrado y agua.

El gobierno local también llevará a pleno la rehabilitación del pavimento de la pista de A Balastreira en Cecebre por 80.416,34 euros.

En un comunicado, la alcaldesa Diana Piñeiro señala que la intención es retomar proyectos "abandonados" por la "negligencia" del anterior gobierno en el año 2022 ya que "es una prioridad de este gobierno el arreglo y recuperación de las instalaciones deportivas que están en estado lamentable, con especial atención al Temple y la Barcala que llevan años de abandono y de promesas incumplidas".