El BNG exige garantizar el funcionamiento nocturno del aeropuerto de A Coruña

El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego ha registrado iniciativas para reclamar al Gobierno central medidas urgentes para garantizar la plena operatividad nocturna del Aeropuerto de Alvedro.

Lo hace, según informa Europa Press, "tras contrastar la grave falta de personal en la Torre de Control tras su privatización" y reclama al Gobierno "que la devuelva a manos públicas".

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, denuncia que "la gestión privatizada de las torres de control de Alvedro y Peinador se está mostrando absolutamente ineficaz y peligrosa al no garantizar personal suficiente para cubrir turnos de noche o situaciones extraordinarias".

La concesionaria Saerco, responsable de la Torre de Control del Aeropuerto de A Coruña, añade, "no cuenta con el personal necesario para garantizar la cobertura continua del servicio, lo que provoca la cancelación de vacaciones, permisos y descansos del personal, así como la no cobertura de ausencias".