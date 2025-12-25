La 'tardebuena' de Feijóo en A Coruña donde fue aclamado al grito de presidente

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el descanso de Navidad para disfrutar de A Coruña. El líder nacional del Partido Popular se ha sumado a la 'tardebuena' con una visita al restaurante O Cabo, donde fue recibido a su entrada por parte de un grupo de chicas al grito de presidente mientras recibía aplausos.

El gallego, que siempre que sus compromisos profesionales y de agenda se lo permiten se escapa a la ciudad herculina, compartió el momento a través de una publicación en su perfil de Instagram.

De hecho, en ese mismo post, presume de la tortilla del restaurante, a la que define como "la mejor". En una de las fotos, muestra la caja en la que se lleva el producto para poder consumirlo en la intimidad de su hogar.