La 'tardebuena' de Feijóo en A Coruña donde fue aclamado al grito de presidente
El líder del PP se dio un baño de masas en el restaurante O Cabo cuando presumió de uno de los manjares del establecimiento, la tortilla
Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el descanso de Navidad para disfrutar de A Coruña. El líder nacional del Partido Popular se ha sumado a la 'tardebuena' con una visita al restaurante O Cabo, donde fue recibido a su entrada por parte de un grupo de chicas al grito de presidente mientras recibía aplausos.
El gallego, que siempre que sus compromisos profesionales y de agenda se lo permiten se escapa a la ciudad herculina, compartió el momento a través de una publicación en su perfil de Instagram.
De hecho, en ese mismo post, presume de la tortilla del restaurante, a la que define como "la mejor". En una de las fotos, muestra la caja en la que se lleva el producto para poder consumirlo en la intimidad de su hogar.