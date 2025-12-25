Una menor se presenta en el parque de bomberos de A Coruña para que le quiten un anillo

Una menor de A Coruña se presentó esta mañana, a las 9:34, en el parque de bomberos de Agrela para que los profesionales le pudieran extraer un anillo.

Según explican en el parte de servicio, "no conseguía sacarlo por sus propios medios", por lo que se personó en las instalaciones en busca de ayuda.

Los bomberos pudieron retirárselo, empleando maquinaria para ello.

La noche ha tenido varias salidas para los profesionales herculinos. A las 22:33 ejecutaron una limpieza por un accidente de tráfico en la Avenida Primo de Rivera, a las 23:22 llevaron a cabo un rescate en entorno urbano en la Avenida de Oza y a las 2:09 hicieron lo propio en la calle Marina Nieto Álvarez.