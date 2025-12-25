A Coruña implantará balizas semafóricas en el suelo entre las calles Modesta Goicouria y Rubine

El Ayuntamiento de A Coruña prepara la implantación de semáforos LED sobre el pavimento en el cruce de las calles Modesta Goicouría y Rubine, una medida pionera en la ciudad, diseñada para reforzar la seguridad viaria, especialmente cerca de los centros educativos de la zona.

Los dispositivos, que se instalarán sobre baldosas podotáctiles en la acera contigua al paso peatonal, reproducirán las indicaciones de los semáforos convencionales, iluminándose en verde o rojo según corresponda, con el objetivo de incrementar la visibilidad de la señalización para peatones.

La concelleira de Infraestructuras y Mobilidad, Noemí Díaz, explicó que esta medida responde a la reciente transformación de Modesta Goicouría en vía de doble sentido, con circulación tanto hacia el paseo marítimo como hacia la plaza de Pontevedra, lo que hace necesario reforzar la señalización en un cruce de intenso tránsito peatonal, especialmente de estudiantes del IES Eusebio da Guarda y del CEIP Eusebio da Guarda.

El informe municipal que respalda el proyecto subraya que la instalación de estas balizas podría mejorar notablemente la percepción de la señalización, contribuyendo a disminuir el riesgo de accidentes en este punto del Ensanche.