Una avería mantiene a varias zonas de A Coruña y Culleredo sin agua en plena Navidad

Los vecinos de la zona de Palavea, en A Coruña, y de Fonteculler, en Culleredo, se han levantado esta mañana de Navidad con una incidencia en el suministro de agua.

La causa es una rotura en una de las tuberías de Emalcsa, a la altura del centro comercial Alcampo.

Las primeras consecuencias, según relatan vecinos de la zona, se empezaron a notar sobre las 8:30 de la mañana, aunque ya antes se pudo ver un gran charco de agua en la zona superada la medianoche.

El líquido circula casi sin presión debido al incidente.

Los operarios se afanan en tratar de solucionar la incidencia, en un día festivo donde el consumo es mayor en los domicilios.