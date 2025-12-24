Un Policía Local fuera de servicio frustra un robo con violencia en A Coruña

Un agente de la Policía Local de A Coruña, en foto de archivo. Concello de A Coruña

Un agente de la Policía Local de A Coruña ha conseguido frustrar el pasado lunes un robo con violencia en la zona de Cuatro Caminos, según ha informado la Asociación Profesional de Policía Local.

Encontrándose fuera de servicio, fue testigo de la acción. Sin dudarlo, intervino para frenar la acción, llegando a sufrir lesiones.

El agente consiguió reducir y retener al presunto delincuente hasta la llegada de una dotación del Cuerpo Nacional de Policía, que se hizo cargo de la situación y procedió a la detención.

Este hecho tuvo lugar en una zona comercial en un momento de especial trasiego de personas, en la previa de las compras navideñas.