Denuncian la presencia de ratas en las calles de Meicende, en Arteixo (A Coruña)

La plataforma vecinal Arteixo Futuro, centrada en la propuesta de ideas que permitan mejorar el municipio coruñés, viene denunciando desde hace semanas la presencia de ratas en las calles del núcleo poblacional.

Ahora advierten de la presencia constante de los roedores en las calles de Meicende, donde salen en grupo en la búsqueda de alimento. Según señalan, estos alimentos los encuentran en contenedores de basura mal cerrados o con residuos en el suelo, así como debido a la alimentación inadecuada de los gatos comunitarios de esta zona.

Precisamente, una de las alegaciones rechazadas por el PP en el proceso de aprobación del Presupuesto municipal de 2026 planteaba la incorporación de una partida de 35.000 euros para establecer un plan de control responsable de los gatos comunitarios, con esterilización y alimentación controladas.

En su momento, la plataforma proponía la implicación del Ayuntamiento en el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas al vecindario, así como en el impulso de una nueva estrategia de limpieza viaria que podría incluir baldeos trimestrales y el refuerzo de las horas de trabajo mediante la contratación de más personal para cubrir los distintos núcleos del municipio.

A esto se suma la presencia de excrementos caninos sin recoger, una práctica irregular que puede ser sancionada con hasta 500 euros, pero que, denuncian, no está siendo abordada por el Gobierno local con la normativa en la mano. En este sentido, desde Arteixo Futuro proponen combinar la concienciación con multas disuasorias, un recurso que suele funcionar cuando existe reiteración en estas conductas nocivas.