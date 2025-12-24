A Coruña saca las bufandas para una Nochebuena sin previsión de lluvia

La Nochebuena dejará un día en A Coruña de temperaturas frías pero un clima seco, en un día en el que no se esperan lluvias. Los coruñeses comenzarán las fiestas sacando las bufandas y guardando los paraguas en una jornada en la que los cielos alternarán nubes y claros.

Los termómetros de la ciudad marcaban en las primeras horas de la mañana valores entre los 9 y los 10 grados aunque, en una víspera de festivo como hoy, eran pocos los que salían a la calle, a excepción de quienes ultiman las compras para la cena de esta noche en los mercados coruñeses.

Para el resto del día, se esperan máximas de hasta 12 grados con temperaturas mínimas de 6 grados, aunque hacia la noche el mercurio rondará los 9 grados.

Será además un día sin mucho viento, que soplará procedente del nordés durante toda la jornada.

En el litoral, sin embargo, la Aemet mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros con viento del noreste de fuerza 7 y de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

Mañana, día de Navidad, será un día similar en el que la lluvia no se dejará ver hasta la noche, permitiendo disfrutar de las fiestas al aire libre. De todas formas, se espera un descenso de las temperaturas, con valores que se moverán entre los 4 y los 9 grados según MeteoGalicia.

La mañana será especialmente soleada, mientras que hacia la tarde irán llegando las primeras nubes y, ya casi en la noche, habrá algunas precipitaciones ligeras.