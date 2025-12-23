Ofrecido por:
Trasladada una niña en A Coruña tras resultar herida en un choque entre dos vehículos
Los dos conductores implicados resolvieron de manera amistosa el incidente
Una niña de 9 años tuvo que ser trasladada este martes al hospital Materno Infantil de A Coruña tras un choque entre dos vehículos ocurrido en la rotonda de Lonzas con San Cristóbal das Viñas.
Según informó la Policía Local, el accidente tuvo lugar sobre las 19:58 horas de esta tarde, cuando dos turismos colisionaron por alcance.
Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de atestados de la Policía Local y efectivos de Urxencias Sanitarias (061). Finalmente, el siniestro se resolvió de manera amistosa entre los dos conductores, sin necesidad de dar parte a Tráfico, y la menor de edad fue trasladada con heridas al Hospital Teresa Herrera para su valoración.