El tráfico en A Coruña vuelve a congestionarse en el entorno de los centros comerciales

A tan solo dos días de la Navidad, los coruñeses continúan apurando las últimas compras navideñas, sobre todo en los centros comerciales de la ciudad. La gran afluencia de gente, unida a una tarde todavía lluviosa, especialmente hacia las 17:00 horas, ha dejado de nuevo escenas de tráfico congestionado en la ciudad.

La zona de El Corte Inglés y el Centro Comercial de Cuatro Caminos ha sido una de las más afectadas.

Desde la sala de tráfico explican que los atascos llegaron a ocupar desde la ronda de Outeiro, pasando por Pérez Ardá y Ramón y Cajal hasta alcanzar la avenida del Ejército, dejando la zona de Cuatro Caminos colapsada durante un par de horas, desde las 16:30 horas.

También en la zona de Marineda City, especialmente en la carretera de Baños de Arteixo hasta la glorieta de Eduardo Diz, la afluencia de coches fue mayor a la habitual.

Para reorganizar el tráfico, desde la Policía Local se movilizaron a varias unidades para controlar la circulación, más o menos hasta las 18:30 horas. Pasadas las 19:00 horas de esta tarde, el tráfico volvía a la normalidad.