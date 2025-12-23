El PP de A Coruña lamenta no haber negociado los presupuestos: "¿Dónde está la Alcaldesa del diálogo?"

El Partido Popular ha valorado los presupuestos para el año 2026 expuestos esta mañana por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y que tienen previsto ser aprobados en pleno la última semana del año 2025.

"Un año más, no nos han llamado para negociar nada del presupuesto a pesar de ser el grupo mayoritario. ¿Dónde está la Alcaldesa del diálogo?", dice el principal partido de la oposición y fuerza más votada.

"Nos enviaron la convocatoria para la junta de gobierno solo media hora antes cuando se trata de un expediente de más de dos mil folios y la comisión también fue esta mañana, sin tiempo para analizar la documentación. Aún así no entrará en vigor hasta febrero", recalcan.

"De lo poco que hemos podido leer, nos encontramos con que, a pesar de que Inés Rey ha subido todos los impuestos desde 2024 y para 2026 ha vuelto a subir la tasa de basura y el copago de la ayuda a domicilio, el presupuesto total baja en casi 4 millones de euros y, lo más alarmante, el capítulo 6 de inversiones directas tiene un recorte de 12 millones de euros, un 21% menos para obras en los barrios", dicen.

"Su Plan de Barrios se desinfla, son anuncios que no se convierten en realidades. No son buenas noticias porque a este recorte hay que añadir los más de 400 millones de euros sin ejecutar para inversiones desde que Inés Rey es Alcaldesa".

El BNG y el PSOE firmarán el acuerdo político y las cuentas se aprobarán en pleno

A tenor de lo expuesto por la alcaldesa esta mañana, el PSOE y el BNG firmará en próximos días el acuerdo político. El pleno se convocará para la última semana del 2025, por lo que todo apunta a que estas cuentas, las penúltimas antes de las elecciones municipales del 2027, serán aprobadas por ambas formaciones.