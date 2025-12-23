A Coruña dona a entidades sociales objetos de valor no reclamados de la oficina de objetos perdidos

Imagen de la entrega de los objetos. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña se suma un año más a una iniciativa solidaria canalizada a través de la Policía Local, que permite dar una nueva vida a los objetos perdidos no reclamados tras un plazo de dos años.

Tal y como explicó la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montse Paz, los bienes se destinan a Cáritas y a Fitas do Vento, entidad que impulsa proyectos educativos y de apoyo a la infancia en Mozambique, uno de los países con mayores índices de pobreza.

Entre las donaciones de este año destaca la entrega de 335 dólares estadounidenses y 470 francos suizos, con un valor equivalente a 788 euros, que permitirán financiar dos becas de estudio.

Junto al efectivo, se cede un amplio inventario de utensilios procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos: 500 paraguas, 2.300 prendas de ropa, tres sillas de paseo de bebé, cuatro cajas de juguetes, dos cajas de material escolar, 450 pares de gafas, dos cascos, 15 cajas de ropa de distintas edades, seis instrumentos musicales, cinco patinetes, dos bicicletas y cuatro maletas.