El CHUAC prepara cerca de 2.500 menús especiales para las noches más señaladas de la Navidad

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tiene ya preparados casi 2.500 menús especiales para las dos noches más destacadas de estas fiestas navideñas, la cena de Nochebuena y la del 31 de diciembre, destinados a atender a los pacientes ingresados que este año no podrán acompañar a sus familiares en sus hogares.

Para la cena del 24 de diciembre, los pacientes podrán elegir entre salpicón de centolla y pez sapo o crema de langostinos como primer plato.

De segundo, podrán degustar entrecotte en salsa de queso Tetilla con guarnición de verduras tiernas o pez sapo en salsa molinera con almejas acompañado de patata al vapor. Como postre, turrón y dulces adaptados para diabéticos completarán el menú.

En la cena de fin de año, el menú contará con un toque especial: de primer plato se podrá optar entre cóctel de langostinos y parisiens de melón o crema reina con tropezones de pollo.

El segundo plato incluirá rodaballo a la molinera con patata risolada o solomillo de ternera gallega en salsa de vino Oporto acompañado de verduras tiernas y setas, finalizando con el postre tradicional navideño acompañado de las uvas de la suerte para dar la bienvenida al Año Nuevo.

Llevar a cabo esta tarea es posible gracias al trabajo de más de 200 profesionales del servicio de cocina, que diariamente elaboran más de 3.000 menús para los pacientes ingresados en el CHUAC y en los centros sanitarios que integran el complejo.

Además, más de 500 profesionales sanitarios, junto al personal no sanitario (administrativos, celadores y personal de mantenimiento) garantizarán la atención durante todos los días festivos, velando por el cuidado y bienestar de los pacientes ingresados en estas fechas tan señaladas.