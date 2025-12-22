La Lotería de Navidad 2025 deja más de 10.000.000 euros en A Coruña

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se hizo esperar en A Coruña. Los quintos premios se han distribuido por varios puntos de Galicia, pero el verdadero golpe de suerte llegó con el tercer premio, el 90.693, que solo ha tocado en tres barrios de la ciudad: Agra del Orzán, Os Rosales y Riazor-Ciudad Escolar. Una coincidencia que sorprende por la proximidad que hay entre las zonas agraciadas.

El número fue cantado a las 11:12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. Cada décimo premiado está dotado con 50.000 euros. En A Coruña, fueron tres las administraciones que vendieron el premio: la de la calle Alcalde Lens, 26; la del centro comercial Los Rosales; y la de la Avenida de Gran Canaria, 3.

El centro comercial de Os Rosales: "No sabemos cuántos hemos vendido"

La administración As de Oro, situada en el centro comercial Os Rosales, fue una de las administraciones en las que se vendió el tercer premio. Se trata de uno de los pocos negocios que permanecían abiertos en el recinto coruñés. Este lunes vivió una mañana de celebración, sus propietarios aseguraban nerviosos a Quincemil que "no sabían" ni lo que habían vendido.

Alcalde Lens reparte 10.000.000 de euros

No muy lejos de Os Rosales, la suerte también dejó otro pellizco en el Agra del Orzán, en concreto en la Administración del número 26 de Alcalde Lens, donde se vendieron 20 series del premio, es decir, 200 décimos, dejando un total de 10 millones de euros. César, su lotero celebraba que el 90.693 se trata de un número que tiene desde hace años abonado en la casa.

Se trata de un premio que ha estado bien repartido entre los vecinos del barrio y habituales de la administración. "Lo compraron clientes habituales, gente del barrio, excepto una parte que la llevó una panadería en Os Rosales", señalaba su propietario. Entre ellas las trabajadoras de la carnicería del supermercado Familia situado en el número 12 de Alcalde Lens, justo enfrente de la Administración de Lotería.

Las trabajadoras celebraban emocionadas el premio, que habían comprado en la administración. En concreto, fue Manoli, una de las carniceras, quien se acercó a elegir el número.

El Gato Negro ha repartido 200.000 euros

El Gato Negro, situada en la Avenida Gran Canaria, fue otra de las administraciones afortunadas. En total, ha repartido 200.000 euros, tras la venta de cuatro décimos de este número. "Esta campaña se ha hecho larga, pero ha valido la pena, porque al menos ha caído aquí algo", aseguraba David Castelo, uno de los empleados, que se define a sí mismo como "el Calvo de la Lotería".

El número fue expedido por máquina, por lo que no lo tenían físicamente en la administración en el momento de la venta. Por el barrio ya circula el rumor de quiénes pueden ser los afortunados, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía del tercer premio entre ambas administraciones, y es que la del centro comercial de Os Rosales está a tan solo 100 metros de distancia de la de Gran Canaria.