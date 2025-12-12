Fallece una persona en Betanzos (A Coruña) en un incendio provocado por una estufa

El 112 Galicia ha informado del fallecimiento de una persona en un incendio en Betanzos, en A Coruña, esta madrugada en un incendio.

El fuego se originó, según las primeras estimaciones, debido a una estufa que estaban usando en el domicilio para resguardarse del frío que está acercando el invierno a Galicia en las últimas semanas.

El incidente tuvo lugar en la calle de Cruz Verde sobre las 6:00, tras escuchar un particular un aviso de auxilio y notar un fuerte olor a quemado.

Tras recibir la alerta en el centro de emergencias, se desplazaron personal de Urgencias Sanitarias de Galicia (061), bomberos de Betanzos, Guardia Civil, Policía Local y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.