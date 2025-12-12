Ofrecido por:
Fallece una persona en Betanzos (A Coruña) en un incendio provocado por una estufa
El suceso tuvo lugar en la calle Cruz Verde esta madrugada
Te puede interesar: La sede de la Policía Local de Betanzos (A Coruña) se ubicará desde el miércoles en el edificio del Liceo
El 112 Galicia ha informado del fallecimiento de una persona en un incendio en Betanzos, en A Coruña, esta madrugada en un incendio.
El fuego se originó, según las primeras estimaciones, debido a una estufa que estaban usando en el domicilio para resguardarse del frío que está acercando el invierno a Galicia en las últimas semanas.
El incidente tuvo lugar en la calle de Cruz Verde sobre las 6:00, tras escuchar un particular un aviso de auxilio y notar un fuerte olor a quemado.
Tras recibir la alerta en el centro de emergencias, se desplazaron personal de Urgencias Sanitarias de Galicia (061), bomberos de Betanzos, Guardia Civil, Policía Local y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.