Festivo en A Coruña marcado por vandalismo y robos durante la madrugada

La madrugada del domingo al lunes estuvo marcada por varios incidentes en la ciudad de A Coruña. Varios propietarios de negocios vieron interrumpido su día de descanso por festivo a causa de allanamientos y daños en sus locales.

Cuando la ciudad comenzaba a despertarse, algunos madrugadores se encontraron con las consecuencias de una noche marcada por la delincuencia. El primer aviso se registró en la calle Alcalde Puga y Parga, a pocos metros de la fuente de Cuatro Caminos, donde el bajo vacío que anteriormente ocupaba Confecciones Boka apareció con el cristal completamente roto.

Un vecino de la zona avisó a la Policía tras ver los daños, hasta donde los agentes "no tardaron en llegar". A pesar de los desperfectos visibles en la fachada, todo apunta a un acto vandálico, ya que el bajo lleva meses cerrado y en su interior no hay nada de valor, más allá del polvo acumulado y la cartelería abandonada.

Lo que parecía una muestra de "diversión" sin gracia, a lo largo de la mañana fue a más. Otros negocios habían sufrido incidentes similares, pero con robo incluido. Uno de ellos fue Borrón, un comercio de imprenta y serigrafía ubicado en la calle Ángel Senra. Aunque pertenecen a barrios distintos —Os Mallos y Cuatro Caminos— la proximidad entre ambos puntos hace que no se descarte que los daños pudieran haber sido causados por la misma persona.

Según fuentes de la Policía Nacional, en este caso sí se trató de un robo con fuerza, ya que lograron sustraer el cajón de la caja registradora. Algo similar ocurrió horas después en otro local situado en la calle Ángel del Castillo. Ambos robos tuvieron lugar durante la madrugada, el primero a las 2:30 y el segundo a las 6:30 de este lunes.

Por su parte, la Policía Nacional señala que no tiene constancia del incidente de la calle Alcalde Puga y Parga, cuya investigación corresponde a la Policía Local. Fuentes municipales atribuyen este hecho a un acto vandálico y sospechan que podría tratarse de la misma persona responsable de los robos registrados en la ciudad durante la madrugada.