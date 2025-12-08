Aparatoso accidente en la avenida San Cristobal, en A Coruña, a primera hora de este lunes festivo

La pasada madrugada del lunes 8 de diciembre, coincidiendo con el festivo de la Inmaculada Concepción, se registró un accidente a las 7:00 horas en la avenida San Cristóbal.

Un coche terminó empotrándose contra la mediana de la vía, derribando una valla publicitaria y provocando un notable impacto visual por lo aparatoso del siniestro. El choque dejó la estructura de la mediana dañada y la valla caída sobre parte de la calzada.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre el estado del conductor o las circunstancias que originaron el accidente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.