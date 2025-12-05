Sale de la UCI joven herido en A Coruña tras caer de la fuente de la plaza de Azcárraga

El joven que resultó herido tras caer el fin de semana pasado de la fuente de la plaza de Azcárraga ha sido trasladado a planta tras pasar cinco días ingresado en la UCI del CHUAC, con pronóstico grave.

El chico, de 25 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico, graves heridas en una pierna y contusiones al precipitarse desde la escultura que corona la fuente y caer esta sobre él al ceder por la parte de la base.

Según el parte médico emitido por el hospital este viernes, el joven ya se encuentra en planta y evoluciona favorablemente. Una vez esté recuperado, el Concello da Coruña abrirá un expediente para reclamar los daños causados a la estatua. Fuentes municipales insisten en que "lo primero" es que el herido "se recupere lo antes posible y totalmente de sus lesiones".

El herido en el incendio de la Sagrada Familia continúa en la UCI

Por otro lado, el hombre que resultó herido en el incendio en una vivienda de la Sagrada Familia a finales de noviembre sigue ingresado en la UCI, con pronóstico grave. El varón fue encontrado junto a la víctima mortal del suceso: ambos estaban inconscientes en el primer piso.

Dos personas fueron detenidas por un supuesto delito de homicidio imprudente, ya que el fuego se produjo por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio. Eran un vecino del inmueble y una persona que ejerce como electricista pese a no estar dado de alta para realizar esta actividad. Ambos fueron puestos en libertad horas después.