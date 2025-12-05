Reparan los contenedores del centro de A Coruña que sufrieron una avería durante un mes

En el último mes, los vecinos y hosteleros de la calle Alameda, en el centro de A Coruña, no han podido utilizar con normalidad los contenedores de vidrio y papel. Ambas partes denuncian que desde hace semanas estos recolectores soterrados presentaban una avería y que la basura se acumulaba a su alrededor sin que fuera recogida, dejando todo el lugar lleno de suciedad y atrayendo la presencia de gaviotas.

Durante las semanas en las que se prolongó la avería, mientras que algunos vecinos optaron por tirar la basura en otros puntos cercanos, otros continuaron tirando botellas y papeles junto a estos contenedores.

El Concello ha comenzado esta misma mañana los trabajos de reparación, con el desplazamiento de un vehículo para solucionar la avería. El problema estaba, según confirman, en un fallo técnico en el sistema de subida.