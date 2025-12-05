La sede de la Autoridad Portuaria, el Náutico, la estatua de la Virgen del Carmen y una grúa moderna del Puerto.

Estos son los 53 edificios y elementos que realzan la riqueza patrimonial del puerto de A Coruña

Un estudio promovido por la Autoridad Portuaria y elaborado por los arquitectos Fernando Agrasar y Antonio Río analiza las construcciones, elementos industriales y obras artísticas administradas por la entidad que se hallan en los muelles urbanos, desde el dique de abrigo hasta Oza

El puerto de A Coruña es mucho más que un puerto. En la superficie que ocupan sus muelles e instalaciones hay numerosos elementos patrimoniales que resaltan su riqueza arquitectónica. Son una importante parte del legado de la actividad portuaria a lo largo de las décadas y conforman la fachada marítima de la ciudad.

A Coruña en Times Square

El Náutico, el hotel Finisterre, el Oceanográfico, los arcos de O Parrote, la subdelegación de Defensa, el edificio de Portos de Galicia, la Lonja del Gran Sol, las grúas industriales, estatuas y monumentos, los varaderos...

El catálogo que conforman estos elementos es el objeto que comprende un informe patrimonial presentado este viernes por la Autoridad Portuaria de A Coruña. Sus autores son los arquitectos y profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidade de A Coruña Fernando Agrasar y Antonio Río. Las fotografías son de Héctor Santos-Díez.

La publicación de este cuidadoso catálogo, dividido en elementos arquitectónicos, industriales y artísticos cada uno con datos técnicos e históricos y fotografías, se convierte también en una referencia sólida para el proyecto Coruña Marítima, con el que entre todas las administraciones se reordenarán y transformarán en los próximos años los muelles urbanos de la ciudad. 

Elementos arquitectónicos

Fotogalería: Elementos arquitectónicos del puerto de A Coruña 36 fotos

Elementos industriales y portuarios

Elementos industriales y portuarios 12 fotos

Piezas artísticas

Fotogalería: Piezas artísticas 5 fotos

