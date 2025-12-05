Ofrecido por:
Estos son los 53 edificios y elementos que realzan la riqueza patrimonial del puerto de A Coruña
Un estudio promovido por la Autoridad Portuaria y elaborado por los arquitectos Fernando Agrasar y Antonio Río analiza las construcciones, elementos industriales y obras artísticas administradas por la entidad que se hallan en los muelles urbanos, desde el dique de abrigo hasta Oza
Más información: El patrimonio industrial del puerto de A Coruña, al descubierto: son más de 50 elementos
El puerto de A Coruña es mucho más que un puerto. En la superficie que ocupan sus muelles e instalaciones hay numerosos elementos patrimoniales que resaltan su riqueza arquitectónica. Son una importante parte del legado de la actividad portuaria a lo largo de las décadas y conforman la fachada marítima de la ciudad.
El Náutico, el hotel Finisterre, el Oceanográfico, los arcos de O Parrote, la subdelegación de Defensa, el edificio de Portos de Galicia, la Lonja del Gran Sol, las grúas industriales, estatuas y monumentos, los varaderos...
El catálogo que conforman estos elementos es el objeto que comprende un informe patrimonial presentado este viernes por la Autoridad Portuaria de A Coruña. Sus autores son los arquitectos y profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidade de A Coruña Fernando Agrasar y Antonio Río. Las fotografías son de Héctor Santos-Díez.
La publicación de este cuidadoso catálogo, dividido en elementos arquitectónicos, industriales y artísticos cada uno con datos técnicos e históricos y fotografías, se convierte también en una referencia sólida para el proyecto Coruña Marítima, con el que entre todas las administraciones se reordenarán y transformarán en los próximos años los muelles urbanos de la ciudad.