Mulleres na Rúa desafía la lluvia para reclamar un callejero coruñés en femenino

Imagen de la colocación de una de las placas simbólicas. Mulleres na Rúa.

La lluvia no impidió que la iniciativa comunitaria Mulleres na Rúa congregase este sábado a vecinas y vecinos en A Gaiteira para reclamar un callejero más igualitario y con mayor presencia de referentes femeninos.

La acción, promovida por la Asociación Vecinal Oza, A Gaiteira y Os Castros, recordó que solo el 5% de las calles de A Coruña llevan nombre de mujer, una cifra que consideran "insuficiente e inxusta".

El recorrido comenzó con un acto reivindicativo acompañado por la batucada Trópico de Grelos, que animó a las personas asistentes pese a la climatología adversa.

En este primer tramo se realizó la colocación simbólica de una placa dedicada a la científica Marisol Soengas en la Travesía da Gaiteira, un gesto que busca poner en valor su prestigio internacional en la investigación del melanoma.

Debido a la lluvia, el acto continuó en el interior de la tienda Ariana Palomo Soluciones Farmacéuticas, donde se recordó la figura de Mercedes Romero Abella, maestra republicana, vecina de Monelos y represaliada durante la dictadura.

Su nieta, Reyes, explicó que la memoria de su abuela quedó silenciada durante décadas, subrayando la importancia de recuperar su historia y devolverla al espacio público.

En las intervenciones institucionales, Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Memoria Democrática, y Francisco Jorquera, portavoz del BNG, defendieron la necesidad de un callejero más justo, igualitario y representativo.

Tras el acto, familiares de Romero Abella y representantes de la asociación se desplazaron a la calle Fariña Ferreño para colocar una segunda placa simbólica en su honor.

La Asociación Vecinal recordó que ya ha solicitado a la Comisión de Honores el cambio oficial de nombre de ambas vías: Travesía da Gaiteira como rúa Marisol Soengas y Fariña Ferreño como rúa Mercedes Romero Abella, trámites que continúan en evaluación.

La organización destacó que "la colocación de estas placas representa un compromiso decidido con un callejero más igualitario y con una memoria más completa".

La Semana Mulleres na Rúa concluirá esta tarde en el Fórum Metropolitano con un concierto gratuito de Sofía Espiñeira Dúo, acompañada por Yudith Almeida al contrabajo, en una propuesta musical cargada de emoción, mirada feminista y reivindicación.