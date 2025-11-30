Herido grave un joven en A Coruña tras subirse a la estatua de la plaza de Azcárraga y caerse con ella

Imagen de la fuente de la Plaza de Azcárraga, en A Coruña, sin la estatua. Quincemil.

La tranquilidad de la plaza de Azcárraga, en la ciudad vieja de A Coruña, se vio interrumpida esta madrugada cuando un joven se subió a la icónica estatua de la fuente, cayéndose con el elemento decorativo al suelo al ceder por la parte de la base, que quedó destrozada.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió graves heridas, que obligaron a movilizar al servicio de emergencias 061.

El joven previamente había sido multado por los agentes por beber en la calle, y un amigo de su mismo grupo también fue propuesto para sanción debido a faltas de respeto a uno de los agentes de la autoridad.

La zona permaneció acordonada de forma preventiva hasta primera hora de la mañana, cuando la fuente lucía con un vacío, el de este elemento clave en su decoración.

El Ayuntamiento reclamará los daños causados y el coste de la reparación del monumento, que es un bien catalogado y protegido, según apuntan fuentes municipales.