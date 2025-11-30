Imagen del cielo en el entorno de María Pita, en A Coruña.

Imagen del cielo en el entorno de María Pita, en A Coruña. Quincemil.

A Coruña

A Coruña clausura noviembre con unas escasas probabilidades de lluvia

Los porcentajes no superan el 5%. Las temperaturas han descendido ligeramente, hasta ponerse las mínimas en el unidígito

Publicada

A Coruña pone el candado al mes de noviembre con escasa probabilidad de necesitar usar el paraguas. El pronóstico de Meteogalicia recoge porcentajes del 5% para todos los periodos del día, lo que permite hacer planes al aire libre para aprovechar las primeras propuestas del ambiente navideño.

Los cielos, por su parte, se presentarán con nubes y claros, ocasionalmente muy nublados.

Las temperaturas serán normales, con mínimas que bajan a los nueve grados y máximas que se mantienen en los trece grados.

La calidad del aire, por su parte, será favorable, tendencia ya en las últimas semanas en la ciudad donde nadie es forastero.