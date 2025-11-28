Un municipio de Galicia ofrece una recompensa de 50 centavos por capturar a Donald Trump

Un municipio de A Coruña ofrece una recompensa de 50 céntimos por capturar a Donald Trump Cedida

El Concello de Oleiros en A Coruña ha lanzado esta semana en las pantallas informativas del municipio una campaña en la que ofrece una recompensa económica por capturar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El anuncio, que ofrece una recompensa de 0,50 céntimos, presenta un mensaje escrito en dos versiones: en gallego y en inglés, acompañado por una imagen del presidente estadounidense. Además, califican a Trump como "terrorista internacional".

Por ahora, no consta que ningún vecino haya llamado al Concello para reclamar la recompensa, aunque todo indica que tendría que presentarse con el propio mandatario estadounidense en la casa consistorial.

No es la primera vez que el gobierno municipal de Oleiros muestra su rechazo públicamente a Donald Trump. El pasado mes de junio el alcalde, Ángel García Seoane, calificaba al presidente como el "mayor terrorista del planeta". Lo hizo durante una intervención en el programa Fío Aberto de Radio Oleiros, al hilo de las amenazas de Trump hacia España por no incrementar el gasto en defensa en el marco de la OTAN.

La Agencia Tributaria situó a Oleiros como el municipio con la renta bruta media anual más elevada de toda Galicia. Ubicada a muy pocos minutos de A Coruña, la localidad cuenta con una renta bruta media anual de 47.098 euros, posicionándose en el puesto número 36 a nivel nacional. En 2022, esta era de 43.433 euros, lo que supone un aumento del 8,44%.

Además, el municipio ha sido elegido como lugar de residencia de muchas personas relevantes como Sandra Ortega, segunda accionista de Inditex, y su esposo Pablo Gómez, alto directivo en el mismo grupo. Además, según fuentes inmobiliarias consultadas por este medio, en Perillo y junto al parque de Las 13 Rosas, viven personas que trabajan en dicho grupo textil, y se ha conocido el interés de Richard Gere y Alejandra Silva por adquirir una propiedad en la zona.